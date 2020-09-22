Карантин в Україні в його сьогоднішньому вигляді - це знущання над власним народом

Про це в інтерв'ю Politeka Life розповіла телеведуча, актриса, письменниця і співачка Сніжана Єгорова. Коментуючи ситуацію з обмежувальними заходами, які уряд країни ввів у зв'язку з пандемією китайського вірусу, зірка зазначила, що вони приносять чи не більше шкоди, ніж користі.

"Це прямий шлях до економічного і фізичного рабства людей і він не несе ніякої користі для людей", - підкреслила Єгорова.

Вона помітила, що завдяки карантину помітно виграли великі компанії і виробництва, а також багаті люди, які отримують на цьому додаткові дивіденди.

"Тому що люди, які просиділи півроку без роботи, з урахуванням того, що тарифи піднімаються, дітей потрібно годувати і гроші, які у них були можливо навіть відкладені, вони вже витратили, вони вийшовши з карантину будуть готові на зниження цін і будуть працювати за миску супу. Тобто це своєрідна форма досягнення лояльності від людей від правлячої влади", - впевнена Єгорова.

Знаменитість також зазначила, що карантин став прекрасним приводом для недобросовісних чиновників "стирити гроші" під приводом порятунку людей.

Вона вважає, що те, що відбувається можна назвати повноцінним геноцидом українського народу, особливо в порівнянні з тим, як з карантином справляються інші країни.

Нагадавши, телеведуча Єгорова після жорстких погроз звернулася до Зеленського: "Я не буду мовчати, я буду діяти...".

Як повідомляла Politeka, українська ведуча відверто розповіла про тяжку втрату: "могла б бути матір'ю...".

Також Politeka писала, що Єгорова молить про допомогу у Порошенка, просить захистити дітей.