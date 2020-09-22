Карантин в Украине в его сегодняшнем виде – это издевательство над собственным народом

Об этом в интервью Politeka Life рассказала телеведущая, актриса, писательница и певица Снежана Егорова. Комментируя ситуацию с ограничительными мерами, которые правительство страны ввело в связи с пандемией китайского вируса, звезда отметила, что они приносят едва ли не больше вреда, чем пользы.

«Это прямой путь к экономическому и физическому рабству людей и он не несет никакой пользы для людей», - подчеркнула Егорова.

Она заметила, что благодаря карантину заметно выиграли большие компании и производства, а также богатые люди, которые получают на этом дополнительные дивиденды.

«Потому что люди, просидевшие полгода без работы, с учетом того, что тарифы поднимаются, детей нужно кормить и деньги, которые у них были возможно даже отложены, они уже потратили, они выйдя с карантина будут готовы на понижение цен и будут работать за миску супа. То есть это своеобразная форма достижения лояльности от людей от правящей власти», - уверена Егорова.

Знаменитость также отметила, что карантин стал прекрасным поводом для недобросовестных чиновников «стырить деньги» под предлогом спасения людей.

Она считает, что происходящее можно назвать полноценным геноцидом украинского народа, особенно в сравнении с тем, как с карантином справляются другие страны.

Напомним, телеведущая Егорова после жестких угроз обратилась к Зеленскому: "Я не буду молчать, я буду действовать...".

Как сообщала Politeka, украинская ведущая откровенно рассказала о тяжелой утрате: "могла бы быть матерью...".

Также Politeka писала, что Егорова молит о помощи у Порошенко, просит защитить детей.