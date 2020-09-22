Актриса і телеведуча Наталія Бочкарьова, яка прославилася головною роллю в серіалі "Щасливі разом", підкорила виглядом в басейні

Як передає Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" спекотне фото, на якому постала в купальнику-боді яскраво-червоного кольору. У такому вбранні 40-річна красуня попозувала на сходинках, продемонструвавши всі свої спокусливі вигини і форми.

Судячи з сухого волосся, Наталія Бочкарьова ще не встигла скупатися, проте ніжки вже намочила. В описі актриса поділилася своїми враженнями від водних процедур після суворого карантину:

"Друзі, хочу похвалитися особистою маленькою радістю! Нарешті я повернулася в свій улюблений фітнес-клуб!🤩 ✊ Аааах....ця жага поганяти на доріжці, і не в чотирьох стінах квартири на карантині, а там, де стимулює працювати над своїм тілом абсолютно все, що тебе оточує 💪 сьогодні я не тягаю залізо, не присідаю і навіть не качаю прес... сьогодні я просто насолоджуюся водними процедурами в улюбленому басейні".

Користувачі соціальної мережі залишили багато захоплених коментарів з приводу зовнішності зірки популярного серіалу:

"Ви шикарно виглядаєте! Завжди захоплювалася вашою красою👍 👍 👍 💣 🔥"; " спекотна жінка , мрія поета👍 💪"; "шикарна кішечка"; "Наталя, ви прям рятувальниця Малібу. Неоригінально, звичайно. Приголомшливий купальник і ви в ньому теж. Удачі вам у всьому";" яка у вас фігура бомбічна🔥 🔥 🔥"; "Наталю, Ви прекрасні, побільше б таких фоточок, порадуйте чоловічу аудиторію😍"; " фігура - Мегазалік😍"; "взагалі, хороша у всіх сенсах відразу, як актриса, як жінка, ще в "Щасливі разом", сподобалася відразу😘".

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