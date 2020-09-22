Телеведуча Ольга Фреймут поплатилася за свою поведінку

У мережі впевнені, що їй бумерангом повернулося те, що раніше вона робила іншим.

Так, телеведуча, яка зараз бере участь в шоу "Танці з зірками", зізналася, що не хотіла брати участь в проекті, оскільки не любить, коли її хтось оцінює.

"Танцювати я не збиралася. Терпіти не можу брати участь у конкурсах, де мене повинні оцінювати за якимось стандартам, суб'єктивно. Завжди важливо влаштовувати сама себе", - заявила Фреймут.

Однак в мережі відповіли, що Фреймут, яка буває досить критична щодо інших корисно побути в шкурі того, кого судять.

"Не любиш коли тебе судять??? А як було тобі ходити по ресторанам та готелях і судити???? Казати, що правильно, що не правильно, рекомендувати чи не рекомендувати? Я думаю це тобі бумеранг!", "Всім розказує як жити,а сама в тапках", " Тапочки дивні. На чоловічі схожі", " дуже гидко, як тільки ви відкриваєте рот! (Не потрібно за рахунок інших, будувати з себе жертву! Будьте добрішими, можливо тоді люди і до вас потягнуться... Поки одна відраза", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, в шоу Фреймут дістається від судді проекту Катерини Кухар. При цьому на одному з ефірів Фреймут, яка не звикла терпіти критику, заявила, що Кухар варто піти до церкви покаятися.

Нагадаємо, що Фреймут, що поскандалила з Кухар, тепер вчить українців випивати:"тримайте за ніжку".

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