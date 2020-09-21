Популярна співачка Віра Брежнєва здивувала новим образом для зйомок

Як повідомляє Politeka.net, зірка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" короткий відеоролик, на якому постала в сміливому вбранні. Виконавиця одягла чорний костюм з піджаком і сріблястими еполетами, від яких вниз струмує блискуча сіточка-кольчуга. Під ним можна помітити блискучий білий топ, який за розмірами схожий на бюстгальтер.

У такому вбранні Віра Брежнєва покрутилася біля дзеркала і зробила селфі. Вона продемонструвала своє струнке тіло і плоский животик, а також бездоганний стиль. Розпущене волосся злегка закрили обличчя співачки, чим надали образу загадковості.

"Нова осінь, нові зйомки", - поділилася Віра Брежнєва в описі. - "Стара тільки я 😂 але настрій 🔥, так що, як каже Іван Ургант-працюємо💪 🏻".

Користувачі соцмережі в коментарях прийшли в захват від зовнішнього вигляду знаменитості і залишили їй багато приємних відгуків:

"Віра, повірте, з кожним роком ви все красивіше і молодше стаєте, і від вас неможливо відірвати очей) ви шикарно виглядаєте. Молоді і прекрасні😍 😍 😍 🤗❤🙈"; "ти майже засліпила мене своєю красою"; "навпаки молодієш з кожним новим постом💓 🔥 👍 😍"; " віра красуня приголомшлива❤️❤️❤️"; " образ неймовірний!!😍"; "Віра, шутница🤗🤗🤗!!! Все нове!!!🔥 І ви завжди різна!!!"; "Чудова і восени, і влітку, і взимку"; "😂 😂 😂 всім би таку старість".

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