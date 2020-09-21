Американська модель Ебігейл Рэтчфорд знову розбурхала стильним кадром в одній лише білизні

Ебі любить привертати увагу в Instagram завдяки стильним фото для чоловічих журналів і кадрів, зроблених для реклами білизни і мереживних халатів, які так подобаються дівчині. Ретчфорд є затребуваною моделлю, тому також на сторінках фотографів, онлайн-магазинів і на фан-акаунтах з'являється все більше кадрів з дівчиною.

На одному з таких знімків Ебігейл вдалося подражнити шанувальників образом в короткій синій маєчці і простих трусиках червоного кольору, лямки яких вона спокусливо підняла. Ефектна брюнетка змогла вдало підкреслити свої форми і не перейти межі пристойності в такому сміливому, нехай і простому вбранні. Щоб не показати багато зайвого, Ретчфорд повернулася до об'єктива боком.

"Вау, це мило🔥 👅 👅 😍", » Привіт, дорога, я люблю тебе, дорога"," гарний образ у цієї майстерної дамочки», «просто терпляче чекаю тут», «красива дівчинка😋», «прохолодою повіяло», «Ух ти! 😍 ", "Abigail Hermosa💖 💖 💖", "дуже мила і чарівна дівчина" »" я вболіваю від такої краси❤", «добре💕 💝", » королева всіх брюнеток😍 😍 😍", " абсолютно приголомшливо !!».

Ми також писали, що модель публікує в соціальній мережі Instagram яскраві фото, відзняті для реклами білизни і піжам. Так як дівчина є представником модних брендів, вона намагається зніматися в самих різних локаціях. Знімки на природі, просто на вулиці і на пляжі збирають найбільше коментарів.

На фан-акаунтах також шанувальники Ебі публікують її кращі фото і кадри, які модель не показувала в основному профілі. Яскравий знімком, на якому Ебі позувала в червоному бікіні, навряд чи приховує її пишні форми, дівчині вдалося спокусити мережу. Засмагле тіло, ідеальні локони і приваблива зовнішність не залишили нікого байдужими.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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