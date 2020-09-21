Зірка гумористичних шоу виробництва "Квартал 95" Лера Товстолес поділилася яскравим емоційним фото зі своїми шанувальниками

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому вона і її колеги по «Жіночому кварталу» стоять на сцені і дуже емоційно на щось реагують. Сама Лера виглядала найемоційнішою. Вона низько присіла і сильно кричала прямо на сцені.

"О БОЖЕЕЕ. Це ми кричимо від щастя, тому що вже 26 го вересня вийде новий! Свіжий! Смішний і яскравий випуск кращого жіночого шоу!» ,- написала Товстолес під постом, позначивши новий етап у своєму житті.

Варто відзначити, що шанувальники Товстолес залишили масу приємних відгуків, зазначивши, що дуже чекають прем'єри.

"Тааак. Найкраще жіноче шоу!!!", "Ура! Нарешті! Дочекалася!", "Вогонь", "я дуже рада цій новині!", "Ура", "Круто)) Ура)! Буду дивитися із задоволенням", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Лера Товстолес показала, як ходила на побачення з колегою по цеху Євгеном Кошовим. У мережі з'явилося фото, на якому блондинка сиділа з Кошовим біля столика з келихами вина. Сама Товстолес закликала глядачів дивитися по телевізору "як Жека водив мене на свіданку".

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