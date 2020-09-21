Дружина відомого російського шоумена Олександра Ревви, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, розповіла про свою студентську мрію

Красуня часто радує своїх підписників новими фотографіями, пише Politeka.net. Так, кілька годин тому Анжеліка поділилася знімками, зробленими на природі.

Дружина шоумена позувала в простому вбранні, яке все ж підкреслило її форми. Ревва одягла светр з довгими рукавами і світлі джинси. Зверху вона накинула чорний плащ.

Волосся Анжеліки скуйовдилося через вітер, вона посміхалася і дивилася в камеру.

У пості дружина "Пирожкова" розповіла, що спілкувалася з однокурсницею, згадуючи минулі часи.

"Дзвонила сьогодні моя однокурсниця, ми довго реготали, згадуючи сосиски в столовці універу і компот із сухофруктів", - зазначила Анжеліка.

Також подруга нагадала дружині Олександра про її студентську фантазію, мовляв Анжеліка збиралася кинути навчання і піти на сцену.

"А потім сміялася і говорила, вже краще чоловік нехай співаком відомим буде, а я йому дочку народжу, в сто разів красивіше мене і назву чудовим ім'ям... "Спогадів всякої дурості вагон і маленький візок.. 😂 💃 🏻 а чоловік то співає і дочка Аліса є, в сто разів красивіше мене.. 😂 🙈 а ваші афірмації юності трапилися у вашому нинішньому житті.. може частково?",- написала зірка.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Так у вас всі дочки красиві😊", " мої повністю збулися, тепер думаю, що з цим робити😂 😂", "клас!!! І не тільки Аліса! Ще й Амелі яка красотуля!!!", "Щастя вам, наша Богиня ❤️", "красуня", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, Артур Пирожков засвітив красуню-дружину в ніжному пеньюарі, спекотне фото: "розпусниця".

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