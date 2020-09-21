Дочка української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала себе в незвичайному образі

На фото Соня була в "невидимому" корсеті і білій спідниці. Волосся у Кіперман були розпущені, а сама дівчина стояла на колінах, розвернувшись спиною до камери і вигнувшись. На другому знімку зірка вже показала себе спереду, демонструючи груди в пристойному за розміром декольте. Фото вийшло досить провокаційним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"З Росії з любов'ю", "Очаровашка", "шикарна дівчина", "Погладила", "яка ти красива", "до мами далеко".

Повідомлялося, що дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман підкорила ніжним виглядом в короткій білій сукні.

Фото зроблені вночі в погано освітленій кімнаті, а сама Соня на них виглядає злегка розмитою, адже більшість кадрів спіймані під час руху. Юна красуня одягнена в коротке біле плаття з "пом'ятої" тканини з вирізом на спині.

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