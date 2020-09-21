Тарифи на тепло все більше хвилюють українців з настанням перших холодів

Експерти, в свою чергу відзначають, що такі хвилювання не безпідставні.

За їх словами, більшість українських будинків, незважаючи на офіційний звіт влади, повністю до опалювального сезону не готова. Така ситуація може позначитися, зокрема і на платіжках за тепло.

Зараз в Україні в різних містах і навіть районах діють різні тарифи на тепло. По-різному можуть платити навіть два схожих сусідніх будинки, які мають одного постачальника.

Але, що найнеприємніше, через неутеплені стіни, діряві вікна і щілини в дверях левової частки сімей доведеться платити за опалення в два рази більше.

Щоб дізнатися, чи доведеться вам переплачувати, достатньо всього лише згадати, наприклад, платіжку за лютий минулого року. Якщо квадрат обходився дорожче, ніж в 15 грн, ви платите за обігрів вулиці, а не своєї квартири, пише "Обозреватель".

Щоб випробувати ситуацію, перш за все потрібно створити ОСББ. Тоді можна зібрати кошти на утеплення, отримати грант або допомогу від місцевої влади.

Максимально знизити суми в платіжках допоможе модернізація системи опалення. Для це потрібно автоматизувати індивідуальний теплопункт, який буде гнучко реагувати на зміну температури на вулиці і регулювати подачу теплоносія в будівлю, виконати балансування стояків, при можливості забезпечити радіаторні батареї регуляторами тепла, в ідеалі – теж з автоматичним регулюванням.

Перед кожним опалювальним сезоном важливо упевнитися в його готовності до подачі тепла і в цілому до зимових холодів.

Для цього комісія, що складається з представників теплопостачальної організації, яка обслуговує будинок організації (КК, ОСББ, ЖБК) і мешканців будинку оформляє акт готовності будівлі до осінньо-зимового опалювального сезону.

У документі прописуються наступні моменти: стан інженерних комунікацій в підвалі, наявність і стан теплолічильника, цілісність огорож і покриття даху, стан стін, стан під'їзду цілісність стекол в під'їзді, повинна бути виконана промивка системи опалення, стан вентиляційних каналів і повітроводів, стан каналізаційних стоків і водостічних труб.

Варто також відзначити, що поки уряд говорить про зниження тарифів в цьому році, експерти попереджують, що насправді все може статися зовсім навпаки.

Так, у Міністерстві розвитку громад і територій підрахували, що оптимальна ціна газу, яку слід закладати в тариф, становить 4,048 тис.грн.

"Тому ми можемо констатувати, що на наступний опалювальний сезон 2020-2021 року тарифи для споживачів будуть знижені", — сказала в ході недавньої зустрічі з представниками місцевої влади заступник голови Мінрегіону Наталія Хоцяновська.

Тут варто відзначити, що сценарій зниження тарифів йде врозріз з опублікованим в середині минулого місяця урядовим "Прогнозом економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки". Там, зокрема, навпаки, вказують, що починаючи з 2021 року вартість імпортного газу зростатиме щорічно в середньому на 19,6%, — до 214 доларів у 2023 році. Що автоматично потягне за собою всі тарифи.

У свою чергу, представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан прогнозує, що тарифи зростатимуть щомісяця. Так, у грудні-лютому, газ може зрости в ціні від 5,8 до 7 грн за кубометр.

Зараз Ціна контрактів на вересень вже становить 5,5 - 5,8 грн за кубометр з урахуванням транспортування до кордону України. Але ціна змінюється щодня. Ближче до грудня ми вже бачимо ціну контрактів понад 7 грн за кубометр", - говорить експерт.

Враховуючи структуру тарифу на тепло, при такому подорожчанні газу тарифи на опалення можуть зрости приблизно на 15-16%.

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