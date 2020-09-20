Популярна українська співачка Міка Ньютон вперше заговорила про свою важку хворобу

Відверте зізнання зірка зробила в ефірі програми "Світське життя", передає Politeka.net.

За словами Мікі Ньютон, рік тому медики діагностували у неї онкологію (рак яєчника).

"Останній рік був дуже серйозний, емоційний. Моя мама дуже не хотіла, щоб я говорила про це, говорила: "Ні, ти повинна бути здоровою!". Я приїхала в Україну здатися, що я здорова, все у мене нормально. Я закликаю всіх жінок завжди перевірятися. Дівчата в 33 роки, не хворіють таким, цей рак більше для дорослих людей", - заявила популярна співачка в ефірі програми.

Крім цього, Міка Ньютон розповіла, з яких симптомів у неї почалася важка хвороба.

"Здувався живіт! Здувався, здувався... Я на спорт, я на дієту! У мене тоді все так прекрасно відбувалося, я знімалася в рекламах", - продовжила співачка.

Дівчина стверджує, що перевіряла свій фатальний діагноз в різних клініках, а лікарі, до яких молода Міка Ньютон приходила на прийом, не вірили своїм очам.

"Це проблема молодих людей-робота, робота, робота! Тим більше, ми тільки одружилися, у нас було весілля, все прекрасно і тут зі мною щось не те. Операція за операцією, то одна, потім друга, потім ще одна... Але мені дуже пощастило, мій лікар, вона така молода, вона закінчувала Гарвард і вона сказала:"Ми не будемо тебе труїти, тому що ти хочеш бути мамою". 5 років потрібно, перші 3-ніколи не знаєш, повернеться, не повернеться. Але я вважаю, що як себе налаштуєш, так і буде", – відверто додала популярна співачка в ефірі програми "Світське життя".

Раніше ми розповідали, як Міка Ньютон зіграла розкішне весілля в США.

Обранцем співачки і актриси став власник модельного агентства Saint Agency Кріс Сааведра (агентство займається пошуком і просуванням акторів і моделей).

На торжестві були присутні багато близьких друзів Ньютон з України, які в своїх соцмережах ділилися першими фотографіями з розкішного весілля Мікі Ньютон і Кріса Сааведра.

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