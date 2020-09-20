Популярная украинская певица Мика Ньютон впервые заговорила о своей тяжелой болезни

Откровенное признание звезда сделала в эфире программы "Светская жизнь", передает Politeka.net.

По словам Мики Ньютон, год назад медики диагностировали у нее онкологию (рак яичника).

"Последний год был очень серьезный, эмоциональный. Моя мама очень не хотела, чтобы я говорила об этом, говорила: "Нет, ты должна быть здоровой!". Я приехала в Украину показаться, что я здорова, все у меня нормально. Я призываю всех женщин всегда проверяться. Девушки в 33 года, не болеют таким, этот рак более для взрослых людей", – заявила популярная певица в эфире программы.

Помимо этого, Мика Ньютон рассказала, с каких симптомов у нее началась тяжелая болезнь.

"Сдувался живот! Сдувался, сдувался... Я на спорт, я на диету! У меня тогда все так прекрасно происходило, я снималась в рекламах", – продолжила певица.

Девушка утверждает, что перепроверяла свой фатальный диагноз в различных клиниках, а врачи, к которым молодая Мика Ньютон приходила на прием, не верили своим глазам.

"Это проблема молодых людей – работа, работа, работа! Тем более, мы только поженились, у нас была свадьба, все прекрасно и здесь со мной что-то не то. Операция за операцией, то одна, потом вторая, потом еще одна... Но мне действительно повезло, мой врач, она такая молодая, она заканчивала Гарвард и она сказала: "Мы не будем тебя травить, потому что ты хочешь быть мамой". 5 лет нужно, первые 3 – никогда не знаешь, вернется, не вернется. Но я считаю, что как себя настроишь, так и будет", – откровенно добавила популярная певица в эфире программы "Светская жизнь".

Ранее мы рассказывали, как Мика Ньютон сыграла роскошную свадьбу в США.

Избранником певицы и актрисы стал владелец модельного агентства Saint Agency Крис Сааведра (агентство занимается поиском и продвижением актеров и моделей).

На торжестве присутствовали многие близкие друзья Ньютон из Украины, которые в своих соцсетях делились первыми фотографиями с роскошной свадьбы Мики Ньютон и Криса Сааведра.

Напомним, Мика Ньютон вернулась в Украину и зажгла с дочерьми скандального экс-регионала

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