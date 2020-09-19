Популярна співачка Настя Каменських постала в яскравому образі для свого нового альбому "Eclectica"

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала пікантне фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Виконавиця відображена в екзотично обставленій кімнаті з голими сірими стінами і "пухнастою" колоною посередині. Сама Настя Каменських вбралася в довгу сукню бурого кольору, яка помітно виділяється на тлі інтер'єру.

Вона сфотографувалася спиною, напівобернувшись до камери. Сукня сповзла вздовж одного плеча, оголивши чорно-сірий бюстгальтер, з такого ракурсу добре видно хвилюючі груди співачки - "стиль собачки" відпочиває. Настя Каменських злегка підтягнула вгору поділ сукні, надавши кадру ще більшої пікантності. Образ довершила пишна зачіска з кучериками, що стирчать на всі боки.

Багатьом користувачам соціальної мережі сподобався новий альбом і спекотний вигляд Каменських, про що вони написали в коментарях:

"Які ж гарні фото! Настя, спасибі за все! Ви стали моїм мотиватором!) Успіхів і Греммі!))) "; "Яка ви красуня 👍"; " Супер 😊 👍 мені дуже подобається😊"; "коли ж попа буде😂"; "офігеть бомбезно👍"; "це дуже крутий альбом, Браво".

Нагадаємо, що розкута Каменських здивувала сміливим образом у червоному халатику: "Настя, Ти вогонь".

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