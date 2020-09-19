Надія в новому образі була несхожа на себе

Відома українська співачка Надія Мейхер захопила ніжним перетворенням поруч з молодим танцюристом

Як відомо, колишня учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер через 14 років вирішила знову взяти участь у проекті Танці з зірками. Співачка каже, що за цей час багато чого змінилося і нещодавно шанувальники самі змогли в цьому переконатися.

Кілька годин тому запальна артистка показала кращі кадри зі свого виступу в останньому ефірі. У ньому вона блищала в невагомій тонкій сукні, розшитій камінням і блискітками. Виконуючи танець, Мейхер вразила ніжністю образу.

"Вітаємо Вас дорогі мої Instagram-ці... Не втомлюся повторювати, що ми з @kyryll_v безмірно вдячні за Вашу емоційну підтримаю, за ваші голоси, любов і повагу... Ви надихаєте Нашу пару для нових звершень, цікавих номерів...♥️♥️♥️ В якому танцювальному напрямку хочете нас побачити ???😉💃🏻💃🏻💃🏻», - написала Надія під постом.

Шанувальники відповіли відразу:

"❤️❤️як завжди на висоті 👌 " « " яка ви красива пара🌺 а ваші руки в танці це просто приголомшливо🔥 🔥 🔥", «Надя, ви незрівнянні!!!!🌺 ", "Чудово і божественно прекрасно. Ви сама гармонійна і емоційна пара на проекті! Удачі, натхнення і перемоги!", "Сама бомбічна пара!!! Надя ви найкраща!!!", "🔥 🔥 🔥 🔥Божественний танець, така іскра між вами в танці, Браво!!!👏👏👏👏👏❤️», «Хіп Хоп 🔥 аргентинське танго 🔥 квікстеп 🔥", " це твій чоловік?».

До цього зірка опублікувала фото зі своїм партнером по шоу "Танці з зірками", Кирилом Васюком. Зірка позувала в обтягуючому чорному топі з грайливими зав'язками посередині. З-під сміливого вбрання стирчала кокетлива сіточка з довгими рукавами.

Також зірка була в чорних міні-шортах з заклепками і красивих панчохах. Наряд підкреслив неймовірні вигини і оголив красиві частини тіла.

"Моторошно подобається це фото... На ньому я бачу єднання, пристрасть до спільної справи... Готовність йти удвох до кінця всупереч і незважаючи. Готовність багато працювати, заповнюючи кожен танець різними емоціями, щоб залишити яскравий слід у серці кожного з Вас♥ ️ ♥️♥ ️ ♥ ️ Люблю!",- написала Мейхер.

За годину пост зібрав майже 6000 лайків і багато коментарів:

"Крута пара", " Супер!", "Шикарний... 💃 🏻 ", "Взагалі бомба💣💣💣💣💣💣👍👍👍👍👍", "таке фото не може не подобається!!!! Красунчики!!! Надя-неймовірна красуня!!! 🔥 🔥 🔥 ", "Яка ви красива, неймовірно просто", "згадали вбрання групи ВІА Гра ? Я точно адже я просто обожнюю пісні групи . Надійка ви просто вогонь💥 🔥❤️💋".

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