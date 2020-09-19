Українська співачка і актриса Аліна Гросу продовжує радувати фанатів новими фото, перебуваючи в прекрасному настрої

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram артистка показала серію спільних фотографій з українським актором-красенем Артуром Логаєм.

На них чарівна блондинка вбралася в коротку чорну кофту зі спущеними плечима і глибоким декольте, а також в стильну спідницю в складку із завищеною талією і довжиною нижче коліна. Наряд дуже вдало підкреслював струнку фігуру знаменитості. Свій модний образ Аліна Гросу доповнила великими сережками кільцями і непомітним макіяжем.

У підписі вона розповіла, що знімала пілотні кадри своїх друзів-режисерів.

Фолловери не залишилися байдужими і почали коментувати нові знімки, деякі відзначили, зовнішню схожість Аліни і Артура.

"Люблю, коли ти так одягаєшся😌", "Схожі як брат і сестра. Всі фоточки класні👍", "Аліночка ти скрізь прекрасна", "Талановита і прекрасна Аліна Гросу ❤️", "Це ж актор серіалу Київ вдень і вночі👍 👍 👍", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Аліна Гросу поділилася пікантним фото. Для цього артистка залізла в басейн. На ній було розкішне біле плаття з глибоким декольте. Дівчина блиснула пишними формами і спокусливими плічками. Волосся Аліни були зібрані в стильну зачіску. Гросу підставила обличчя сонечку і відкрила ротик, чим звела з розуму своїх шанувальників.

Нагадавши, Аліна Гросу убила наповал формами, покрутившись в міні-бікіні: "О, Господи... Куди чоловік дивиться?».

Як повідомляла Politeka, грайлива Гросу вразила променистим видом в топі на курорті.

Також Politeka писала, що пишногруда Гросу вразила наповал формами в тонкій майці з декольте.