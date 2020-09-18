Відома балерина Анастасія Волочкова стурбувала недбалим зовнішнім виглядом в червоному костюмі

Особисте життя Анастасії обговорюють в мережі вже досить давно. Скандальна балерина щодня показує в подробицях, чим займається, як себе веде на тренуваннях і дивує шпагатами в найбезглуздіших мріях. При цьому через масову критику в мережі, Волочковій навіть довелося приховати доступ до коментарів в соціальній мережі Instagram.

На фан-акаунтах при цьому обговорення поведінки Анастасії не припиняються. Нещодавно артистка зустрілася з двома, як вона сама запевняла, близькими друзями і знову здивувала поведінкою. Незручні рухи Анастасії, а також неадекватна поведінка потрапила на відео.

В Instagram користувачі різко відреагували також на недбалий вигляд знаменитості, адже її худа фігура з почервонілим обличчям виглядала майже болісно:

"Боже, які дешеві шльопанці для гостей. У нас в епіцентрі це гівно по долару в кошиках валяється. Зінка мабуть на 10 баксів 10 пар купила для всіх)))», «а мені подобаються тапки у тітки на ногах🤣 🙈, блін це ж тільки ніщеброди як ми з алкашами ходимо в таких...", "Опустилася тітка нижче нікуди«," і обов'язково треба шепотіти щось йому на вухо", " терміново! Терміново прибрати всю "дитячість", висловлюючи емоції. І кинути пити. Або тупо не фоткатися, коли п'єш. Блііін" « " Ось це життя у прими.Одні пиятики.І як тільки організм витримує?».

Ми раніше писали, що колишня прима Великого театру дивує аж ніяк не на сцені. Тепер скандальна балерина спантеличує виглядом будинку після схуднення. Волочкова вирішила різко скинути вагу і тепер постійно вражає перетвореннями на нових Селфі в дзеркалі після тренувань.

За словами Волочкової в Instagram, вона їсть тільки салатні листя, відварені або сирі яйця, відварну курку і овочеві супи. Бувають дні, коли блондинка цілий день залишається голодна, так як через тренування взагалі не їсть. Багато хто заявляє, що зірка перестаралася.

"Настя Волочкова хвалиться постройневшей фігуркою і підписує "завжди у формі!"- сказано на фан-сторінці в Instagram.

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