Дружина українського співака Monatik Ірина Монатік (Демічева) розбурхала літнім відвертим фото

Про це повідомляє Politeka посилаючись на Instagram дівчини

"Літнє фото зроблене оксамитовою осінню ☺ ️ #vitaminD - наше все", – підписала знімок знаменитість.

На фотографії красуня, одягнена в злитий купальник чорного кольору стоїть на краю басейну, повернувшись в півоберта до камери. У Ірини-шикарні розпущене волосся, облягаючий купальний наряд вигідно підкреслює апетитні форми дружини співака.

За короткий час пост дівчини зібрав сотні лайків і захоплених коментарів, в яких фанати захоплюються красою дівчини, не скупившись на компліменти.

"❤️❤️❤️ 🔥🔥🔥🔥♥️дуже красива", - пишуть фоловери.

До цього ми писали, що дружина відомого українського співака Діми Монатіка (MONATIK), Ірина, порадувала виглядом в купальнику

Красуня публікувала знімки з пляжу і, ймовірно, сумує за перепровадження під жарким сонцем. Ірина опублікувала архівне гаряче фото в купальнику. Судячи з геотегу, дівчина знаходиться в Кемері (Туреччина).

Дружина співака позувала в чорному купальному вбранні, який підкреслив пишні груди, тонку талію і красиві стегна.

Красуня виставила струнку ніжку вперед, щоб зробити силует більш струнким.

Волоссям зірки грався вітер. Ірина посміхалася і дивилася в камеру.

Нагадаємо, що Дмитро Монатік прикрив оголену дружину однією черепашкою: «неймовірна…».

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