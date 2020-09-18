Жена украинского певца Monatik Ирина Монатик (Демичева) взбудоражила летним откровенным фото

Об этом сообщает Politeka ссылаясь на Инстаграм девушки

"Летнее фото сделанное бархатной осенью☀️ #vitaminD - наше все", – подписала снимок знаменитость.

На фотографии красотка, одетая в слитный купальник черного цвета стоит на краю бассейна, повернувшись в полоборота к камере. У Ирины – шикарные распущенные волосы, облегающий купальный наряд выгодно подчеркивает аппетитные формы жены певца.

За короткое время пост девушки собрал сотни лайков и восторженных комментариев, в которых фанаты восхищаются красотой девушки, не скупясь на комплименты.

"❤️❤️❤️ 🔥🔥🔥🔥♥️очень красивая", – пишут фолловеры.

До этого мы писали, что жена известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, порадовала видом в купальнике

Красотка публиковала снимки с пляжа и, вероятно, скучает по препровождению под жарким солнцем. Ирина опубликовала архивное горячее фото в купальнике. Судя по геотегу, девушка находится в Кемере (Турция).

Жена певца позировала в черном купальном наряде, который подчеркнул пышную грудь, тонкую талию и красивые бедра.

Красотка выставила стройную ножку вперед, чтобы сделать силуэт более стройным.

Волосами звезды игрался ветер. Ирина улыбалась и смотрела в камеру.

Напомним, что Дмитрий Монатик прикрыл обнаженную жену одной ракушкой: «Невероятная…».

А еще Politeka писала, что в семье Монатика пополнение, фото малышки взорвали сеть: "Какая прелесть! Вы осмелились!".

Также Politeka сообщала, что жаркая жена Монатика потрясла своими формами в черном купальнике: "Зажигательная".