Відома фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала себе і розповіла про елегантність
На фото Аніта позувала в білих штанях і в босоніжках. Красуня доповнила образ яскравим макіяжем і блискучою укладанням. Зірка задерла ногу одну, а руками прикрила груди. Невідомо, одягла щось зверху Луценка або знімалася топлес. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Елегантність-це повага до себе. Це акцент на доглянутості і природності. Це здоров'я в пріоритеті. Це вміння не кидатися в очі, але запам'ятатися", - написала красуня під фото.
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Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ти мене випередила, теж хотіла поділитися)) дуже відгукується текст", "нереальна на цьому знімку", "ідеально сказано", " текст приголомшливий, але фото!.. змушує забути слова!", "Аніта ти просто гармата бомба!!!! Крута і дуже красива!!!!".
Повідомлялося, що відома фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала бездоганне тіло на новому фото.
Так, на своїй сторінці в Instagram Луценко розмістила свіже фото, на якому попозувала в одних спортивних трусиках чорного кольору, без бюстгальтера, накинувши піджак на голе тіло.
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