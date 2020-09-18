Українці регулярно скаржаться на те, як працівники банків зловживають правами клієнтів і нав'язують непотрібні платні послуги

Мова про "примусове" страхування. Проблему роз'яснили в Національному банку України, нагадавши громадянам, в яких випадках страховка дійсно потрібна, а де людей просто "дурять", передає Politeka.net з посиланням на сайт держрегулятора.

Зокрема, страхування є обов'язковим для тих, хто бере в кредит житло. Однак і тут є свої нюанси: банк зобов'язаний дати клієнту можливість вибрати страховика. Якщо ж фінустанова наполягає на укладенні угоди тільки з однією певною компанією - це вже порушення законодавства.

Також Нацбанк радить мати страховку власникам авто, так звану, "автоцивілку". І хоч законодавство не вимагає від банку оформляти такий поліс при видачі кредиту, але банки зазвичай включають його оформлення в пакет послуг. Страховка не є обов'язковою, але може бути корисною як для клієнта, так і для банку, адже зменшує ризики в разі пошкодження авто, яке знаходиться в заставі.

Крім вищеописаного, коли страхування дійсно приносить користь, відомі випадки, коли банки навмисно вводять клієнтів в оману, нав'язуючи страховку при відкритті рахунку, обміні валют або переказі фінансових коштів.

Нерідкі скарги в НБУ, коли працівник фінансової установи запевняє, що при отриманні споживчого кредиту потрібно обов'язково оформити страхування життя, а при оформленні грошового переказу - купити страховку від нещасного випадку.

Клієнти мають повне право відмовитися від страховки - банкам заборонено вимагати придбання товарів або послуг, як обов'язкової умови надання банківських послуг.

"Якщо працівники банку порушують ваші права, потрібно скаржитися. Спочатку в сам банк, а потім - Національний. Це допоможе встановити системність таких порушень з боку конкретних установ і дозволить НБУ як регулятору вплинути на порушників і виключити таку практику в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що Нацбанк дозволив банкам блокувати рахунки і вилучати гроші українців.

Так, в силу вступила постанова НБУ №129, одна з норм котрого забороняє банку закрити рахунок клієнта, у разі якщо на ньому є заморожені кошти. А якщо банк не може закрити рахунок із замороженими грошима, то кошти можуть фактично "зависнути" назавжди і українці не зможуть ними скористатися.

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