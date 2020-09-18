Російський співак Станіслав П'єха, онук народної артистки СРСР Едіти П'єхи, приголомшив сповіддю

Як відомо, 40-річний Стас П'єха ще з підліткового віку пристрастився до згубної звички, юність молодого чоловіка пройшла в кутежах з вживанням наркотиків, пише "СтарХит".

Однак, йому все ж вдалося взяти себе в руки і зав'язати на десять років. Але ось після 30-ти артист знову зірвався поки не трапився особливий випадок, що перевернув все його життя. Про це П'єха розповів в одному з інтерв'ю.

За його словами, у віці 34-35 років у нього сталося передозування, обтяжене панічною атакою. У підсумку, з'ясувалося, що в такому ранньому віці П'єха переніс інфаркт. Сталося це прямо під час виступу на весіллі.

"На дев'ятій пісні зрозумів, що хочу піти під підлогу. Я всю ніч фігачив, не пам'ятаю, що відбувалося, а вдень я поїхав працювати в Нижній Новгород. У літаку вже почав відключатися. На ногах переніс інфаркт. Мені було 34-35. Дуже стрьомно, страшно", - розповів співак.

Згадавши про сина, Стас подзвонив колишній дружині, ридав і просив послухати голос малюка.

"І ось дзвоню колишній дружині, кажу, що вмираю, мовляв, передозування, і прошу почути Сина, Його голос. Я слухав Його і ридав. Потім я почав метушитися, бігати. Мені захотілося жити. Найстрашніше було, коли мені сказали, що у мене може бути розрив серця", - поділився П'єха.

Після цього випадку зірка покинув наркотики та заради сина став звертатися в реабілітаційні клініки. Нещодавно Станіслав відзначив 40-річчя, і виглядає він, судячи з фото в Instagram, цілком відмінно.

Нагадавши, який опинився за крок від "того" світла П'єха знову потрапив до лікарні.

Як повідомляла Politeka, син П'єхи перетворюється на дівчинку.