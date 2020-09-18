54-річна українська актриса Ольга Сумська зацікавила своєю новою зовнішністю і оголошенням

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала себе в незвичайному образі. Перевтілення Ольги пов'язане з участю в новому серіалі "Сага" – де розповідається історія життя однієї звичайної сім'ї Козак - сто років поневірянь, переслідувань, бід і боротьби за свободу.

"З 5 жовтня прем'єра серіалу «Сага» # сага 🎬 о 21.00 на @kanalukraina", - йдеться у підписі.

Заради ролі Сумська позбулася довгих білих локонів: тепер знаменитість з короткою кучерявою зачіскою. Ольга показала себе в довгих сукнях за стилем схожих на 50-60-ті роки минулого століття.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Обов'язково буду дивитися, Я впевнений це буде шикарний серіал тому що в ньому ви ❤️"

"Чекаємо! 🙋‍♀️😊"

"Оля ви богиня❤️❤️❤️"

"Дуже гарна жіночка!!!💖"

"Оля, ви неперевершена красуня😘"

Раніше ми повідомляли, Сумська змінює імідж не тільки для ролей, але й незвичайних фотосесій. Так, нещодавно актриса знялася для обкладинки журналу для візажистів. Зірка позувала з білим волоссям, ідеальною білосніжною шкірою і яскравим макіяжем. Образ доповнив капелюшок.

"Як я обожнюю змінювати імідж у творчих проектах, а от у житті не дуже. Одна з кращих фотосесій для журналу "Макіяж", - підписала фото Ольга.

"Образ, бомба. Візажист постарався, відразу навіть не впізнала вас", "Ну, бомба!», «Красиво. Але спочатку я подумала, що це Лайма», «ви така красуня...я Вами захоплююся.... Відразу видно, коли у жінки все ОК!", "Взагалі інша)", - відреагували шанувальники.

Нагадаємо, що помолоділа Сумська вразила кадрами з відпочинку: "сама досконалість!».

Як повідомляла Politeka, Сумська зібралася на вулицю в шовковій піжамі, приголомшивши зовнішнім виглядом: "Генетика - це сила!".

Також Politeka писала, що Сумська пояснила, хто не дає Україні бути успішною:"приходять, щоб збагачуватися".