Христина Асмус ввела в ступор багатьох після ефектної появи на червоній доріжці фестивалю "Кінотавр" в Сочі

Зірка гучного фільму "Текст «на цей раз представляє картину» китобій" Філіпа Юр'єва, в якій засвітилася в не менш відвертих сценах.

Асмус з'явилася на червоній доріжці вийшла в стильному чорному костюмі – оксамитовому жакеті і атласних брюках. Актриса зізналася, що мало не запізнилася на прем'єру фільму.

"Ну і я як завжди-дофарбовувалася вже в машині, прикраси одягала в ліфті і по червоній доріжці прям бігла на сцену думаю думаю, на всіх кадрах ЗМІ буду з перекошеним обличчям))», - написала артистка на своїй сторінці в «Instagram», де і опублікувала фото.

Однак, незважаючи на всі побоювання, виглядала вона чудово, про що і написали артистці в коментарях.

"Відмінно виглядаєш", "Костюм, дійсно шикарний. Судячи з вашого вигляду, і не скажеш "дофарбовувалася вже в машині". Виглядайте стильно, елегантно і зі смаком", " Христина, ти красуня!!!", "Христина, ви прикраси червоної доріжки", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, на початку вересня Христина Асмус захворіла на зйомках проекту «Золото Геленджика».

«Робота по 20 годин на день, дієти +40 градусів в тіні упереміш з кондиціонером і організм сказав «харе», - розповідала артистка на своїй сторінці в Інстаграме.

Надаємо, що скандальну Асмус, яка позбулася шикарної шевелюри, порівняли з Гурченко: «Тримайтеся молодцем».

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