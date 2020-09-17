Зірка популярного серіалу "Свати" від Студії "Квартал 95" Тетяна Кравченко підкорила милим образом і поділилася своїми роздумами про життя

Як повідомляє Politeka.net, фото артистки з'явилося на її фан-сторінці в Instagram.

На знімку виконавиця ролі Валюхи в "Сватах" позує в ніжній біло-рожевій блузці. Її образ доповнює легкий, ледь помітний макіяж, а також елегантний набір прикрас з сережок і кольє. Волосся актриси укладене у високу зачіску.

"Життя я розглядаю як подорож в човні по звивистій річці з неймовірно красивими берегами. І якщо навіть весь хор П'ятницького буде мені кричати, що попереду обрив або водоспад, я все одно буду отримувати задоволення від того, яке сонце на небесах", - наводять шанувальники знаменитості її цитату.

Фанати Кравченко тут же почали коментувати пост. Деякі відзначають, що в її словамх помітний "донбаський характер", адже актриса родом саме звідти.

"Молодець Тетяна, істинно донбаський характер. Талановита, чарівна, чарівна, обожнювана актриса", "душевна приголомшлива актриса", "як красиво сказано", "актриса-позитив. Добрі очі, чарівна посмішка", "золоті слова! Згодна з вами!", "Яка ви неймовірна", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що на фан-сторінці Кравченко в Instagram з'явилося несподіване фото: шанувальники вирішили кардинально змінити імідж Тетяни і омолодити її.

Так, на відфотошопленому знімку Кравченко постала в образі пекучої брюнетки з чубчиком, гладкою шкірою, довгими віями і пухкими губами. Дізнатися актрису можна тільки по її виразному погляду.

Нагадаємо, Валюха з "Сватів" вразила перетворенням, актрису відразу не впізнати.

Як повідомляла Politeka, розлючена Валюха зі "Сватів" підкорила українців своїми коронними фразами: "напам'ять знаю і все одно...".

Також Politeka писала, що Валюха зі "Сватів" підкорила несподіваним образом в окулярах і з модною стрижкою.