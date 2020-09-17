Артур Пирожков в образі спекотної дами похвалився спільним фото з Дмитром Нагієвим

Олександр Ревва, більш відомий під своїм жартівливим псевдонімом, поділився новим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Знімок був зроблений на зйомках нового фільму за участю Ревви і Нагієва, тому обидва артисти позують у своїх образах. Так, Ревва для зйомок перевтілився в фатальну жінку з пишними грудьми і ефектною зачіскою по плечі. На ньому червона сукня з глибоким декольте, кокетливо зав'язана на шиї блакитна хустка і великі окуляри. Завершує образ спокусниці темно-червона помада.

Нагієву ж явно належить зіграти брутального мачо. Він позує в сорочці з розстебнутими верхніми гудзиками і шкіряному жакеті.

"Друзі, як ви думаєте - хто ми за професією і як нас звуть?",- поцікавився Ревва у своїх шанувальників.

"Сільський сутенер і його мама вчитель біології", "Сутенер Махмуд Іванович і його зазноба Октябрина Рудольфівна", "власник стриптиз-клубу Семен Олегович Кісочкін і його адміністратор НАДІЯ МАРКІВНА Наплевайко", "Аферисти", "Сашка! Що за несмак ти ж модниця", "Лиса башка, і Дай пиріжка", "ви чудові актори", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Ревва показала архівне фото. На фотографії, розміщеній виконавцем, оголений по пояс Олександр стоїть на березі моря. Звертає на себе увагу загар і потужні м'язи майбутньої зірки. На обличчі у Ревви - сяюча посмішка.

"- Сашко!!! Ти Чі підріс? - Сам ти чиподрос!! Як думаєте, скільки мені тут років?",- підписав Артер фотографію.

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