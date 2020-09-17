Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна розсмішили батьків милими розвагами

Відео з Лізою і Гаррі Галкіним з'явилося на одній з фан-сторінок російського зоряного сімейства в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах Гаррі і Ліза демонстративно стають в обнімку перед татом і мамою, привертаючи до себе увагу.

"Ой, які ви дружні!" ,- зазначає Пугачова за кадром.

Після цього Гаррі ухиляється від сестри, проте Ліза зі сміхом помічає на його футболці пляму від шоколадного морозива, яке вони їли раніше. При цьому Пугачова зазначила, що у Лізи на одязі немає жодної цятки, на що дівчинка помітила, що «їла акуратно».

Шанувальники зіркового подружжя тут же почали коментувати побачене.

"Обожнюю цих діток, які вони милі, просто очей не відвести, щастя їм і їх сім'ї", "Ну до чого чарівна лялечка", " Лизок задавака!", "Чудові дітки це просто щастя, з усіма частинами", "Просто принадність", - пишуть люди.

До цього ми писали, що в мережі неоднозначну реакцію викликали фото Примадонни і шестирічної Лізи. На колажі поєднали знімок самої Алли Борисівни в молодості і недавній кадр її дочки в шкільному вбранні.

Думки користувачів соціальної мережі розділилися, адже багато хто помітив подібності, а деякі ж вважають, що співачка і її спадкоємиця абсолютно різні і можуть навіть не бути кровними родичами.

Нагадаємо, таємниця близнюків Пугачової і Галкіна: "Ліза схожа на свою маму, яку...".

Як повідомляла Politeka, діти Пугачової і Галкіна щасливо притиснулися до дочки Орбакайте.

Також Politeka писала, що дочка Галкіна і Пугачової захопила видом в шкільному вбранні, рідкісний кадр: "Подорослішала Лізонька".