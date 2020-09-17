Популярна американська фітнес-модель Ана Чері захопила шанувальників, засвітивши розкішну фігуру в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Доброго Ранку! У тебе кучеряве волосся?? Тому що мій колір від хвилястого до супер кучерявого, коли волого. Так що наступного тижня, приблизно на місяць це все, що ти побачиш, тому що ми їдемо на Мальдіви!!! Я так схвильована. Ми були запрошені Радою з туризму та моїм агентством. Відвідаємо купу різних готелів, і я дуже хочу 🤗 красиві фотографії та історії скоро будуть!» ,- йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує з хвилястим волоссям й тісному топі, засвітивши на камеру пружні «горби». Доповнити образ красуня вирішила за допомогою практично невидимого макіяжу.

"Дуже мило виглядаєш", " вау, які губи. Просто клас»,» у тебе класне волосся, не звертай уваги ні на кого", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, фітнес-модель Ана Чері показала багато зайвого в новому леопардовому бікіні.

Спортсменці подобається увага, тому вона намагається залучати фанатів до себе найулюбленішим способом – стильними фото. Фітнес-модель має власний бренд спортивного одягу, тому в її профілі в соціальній мережі Instagram багато жарких фото, зроблених на тренуваннях.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні