Популярна телеведуча Настя Івлєєва з проекту "Орел і Решка" здивувала яскравими кадрами з нової поїздки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінці зірки в Instagram.

"Тільки з такою особою і ніяк інакше! Африка Мама!🌴 😍 😂 причому є фотки де норм фізіономія вийшла, але тільки ця відображає те, що на душі! а на душі-балдеж😂 😂 😂", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Івлєєва позує в сукні з топом, лямки від якого нібито «впали». При цьому сама ведуча тримає в руках келих, а обличчя вийшло явно не найкраще. Однак українська співачка Надя Дорофєєва відправила знаменитості стікер, кажучи про те, що те, що відбувається на знімках – це пожежа. Оцінили кадри й інші шанувальники телеведучої.

«Богиня, нереалка», «Івлєєва, че ти така красива»,»балдежная така💔», «Африканська красуня😻», «ікона», «обожнюю такі фотки, це як окремий вид мистецтва», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва поділилася неприємністю, яка трапилася в Африці

Зірка в соціальній мережі "Instagram" поділилася фото з нової подорожі та розповіла про свої пригоди. На знімку Настя позує в леопардовому топіку, під який не одягла бюстгальтер, і чорному капелюсі на ланцюжку. Вона зробила селфі, прикрившись від сонця долонею.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва в напівпрозорій блузі засвітила зайву частину тіла:"Пушка".

Як повідомляла Politeka, зухвала Івлєєва пограла язичком, розбурхавши гарячим чином: «крутіше Дуа липи».

Також Politeka писала, що Івлєєва застигла в пікантній позі, показавши себе без прикрас: «Мерлін Монро 2020».