Настя в "похмурому" образі була не схожа на саму себе

Знаменита українська співачка Настя Каменських подражнила шанувальників у чорному міні-костюмі

Настя є однією з найпопулярніших українських співачок. За нею йдуть тисячі фанатів, її образи обговорюють під кожним фото в Instagram. А схудле тіло знаменитості є прикладом для прихильниць вже не перший місяць.

Після схуднення Настя почала активно пробувати себе в різних образах, тому кожен раз вона дивує відвертими вирізами, глибокими декольте або міні-шортами і міні-сукнями, що акцентують увагу на її струнких ніжках.

Цього разу Каменських підкреслила засмагле і струнке тіло чорними міні-шортиками з білими вставками знизу і укороченим топом з акуратним перехресним швом на грудях. При цьому яскравий макіяж з незвичайною зачіскою знаменитості змінили її до невпізнання:

"Настя ти🤘 😍 👍", " Вайвайвай🔥 🔥 🔥 👋», «Дуді худа, не воно», «💯красуня», «де ж твоя краса . Ви на себе ту не схожі і це сумно«,» Шкода що змінилася, а б нормальна пів року тому", "вогонь🔥", "Просто я в шоці коли дізнаєшся".

Також раніше Настя Каменських вразила гарячими кадрами зі зйомок нового кліпу.

"Настрій..." - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Каменських позує в леопардових штанях і «залізному» бюстгальтері. При цьому через волосся здається, що співачка мокра. Доповнити образ красуня вирішила трактором, який стоїть позаду.

"Ух ти яка, красуня«," до речі, від трактора мого Відійди. Це мій " « "виглядаєш неймовірно«,» Я від тебе кайфую«," неймовірна. Це просто щось космічне. Обожнюю тебе до нескінченності", - пишуть її шанувальники.

Нагадаємо, що розкута Каменських здивувала сміливим образом в червоному халатику:"Настя, Ти вогонь".

Як повідомляла Politeka, спокуслива Каменських без макіяжу і зачіски показала себе справжню: несподіване фото.

Також Politeka писала, що розімліла Каменських задерла блузку і підкорила небезпечною позою: "у самому розпалі"