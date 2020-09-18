Різке похолодання дасть про себе знати

Погода в Україні 18 вересня здивує різкими змінами, крім похолодання частина регіонів накриють дощі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Так, на західній частині країни очікується похолодання до 14-20 градусів тепла. Вночі очікується від 5 до 9 за Цельсієм. Дощів не буде, хоча можлива хмарність.

На півночі країни дощі накриють Чернігівську та Сумську області. Тут погода прогріється до 12-15 тепла, а ось вночі очікуються «свіжі» 5-9 тепла.

У центральних регіонах збережеться відносне "тепло": на вулиці очікується 14-18 градусів за Цельсієм, а ось вночі сильно похолодає, до 7-12 тепла.

На півдні України синоптики прогнозують тепло в районі 20-23 градусів зі знаком «плюс». Вночі їх змінять 10-17 тепла. Дощів не передбачається, хоча місцями буде хмарно.

На Сході сьогодні буде сонячно, хоча і не сильно тепло. Повітря прогріється до 15-18 градусів зі знаком «плюс», а ось вночі синоптики прогнозують від 7 до 11 тепла.

У Києві та передмісті дощів не буде, хоча і сильно похолодає: 12-14 тепла вдень і від 7 до 9 за Цельсієм вночі.

Синоптики стверджують, що найближчими днями очікується похолодання, аж до заморозків.

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