Колишня дружина відомого репера Серьоги (Сергія Пархоменка) Поліна Ололо розповіла, що в їхньому сімейному житті було і насильство, і жорстокість
Про це вона повідомила в інтерв'ю телеканалу Україна, передає Politeka.
Дівчина стверджувала, що Серьога бив її, не виходив з жорстких запоїв, коли напивався – не випускав Поліну з дому.
Одного разу, каже Поліна, вона кілька днів навіть не могла відкрити очі, так як чоловік її сильно побив.
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"У нашій родині було насильство. Він піднімав на мене руку, він бив мене, не випускав. Два тижні я була вдома, два тижні він пив горілку. У мене кілька днів очі не відкривалися...",- зізналася дівчина.
Також вона повідомила, що у репера були серйозні проблеми з діловими партнерами, у зв'язку з чим і почалися його загули і запої.
"Почав гуляти, потім почалися запої, разом із запоями-наркотики. Він став неадекватним. Мені сказали: "Поліна, у нього 24/7 якась хімія в крові", - додала Поліна Ололо.
На сьогоднішній день Сергій і Поліна судяться через дітей, яких репер забрав ще рік і відвіз до Харкова. Поліна стверджує, що навіть по телефону не може з ним зв'язатися.
Politeka писала, що популярний репер Сергія відповів відреагував на випад колишньої дружини Поліни Ололо, яка звинуватила його у викраденні дітей. За словами Сергія Пархоменка, він шанобливо ставиться до колишньої дружини і заявив, що виховує дітей у повазі до рідної матері.
"Вона-прекрасна людина з особливим почуттям материнської відповідальності. Я принципово виховую своїх синів в абсолютній повазі до матері і в усьому медійному полі вони не зможуть коли-небудь прочитати ніякої іншої моєї позиції по відношенню до неї, крім як поважної... Її актуальне прагнення піклуватися про дітей і будь-якими засобами переконати громадськість в тому, що їх батько — негідна і аморальна людина, ще до суду, продиктовано суворою необхідністю її життєвих обставин і надмірною вразливістю", - написав репер Серьога в Facebook.
Нагадаємо, колишня кохана репера Серьоги приголомшила правдою про його знущання над дітьми.
Як Politeka писала, що репер Серьога вляпався в брудний скандал, колишня дружина видала подробиці.
Також Politeka повідомляла, що суддя "Х-Фактора" Серьога став студентом Харківського вузу, з'явилося фото « " фанат авіації».