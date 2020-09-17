Колишня дружина відомого репера Серьоги (Сергія Пархоменка) Поліна Ололо розповіла, що в їхньому сімейному житті було і насильство, і жорстокість

Про це вона повідомила в інтерв'ю телеканалу Україна, передає Politeka.

Дівчина стверджувала, що Серьога бив її, не виходив з жорстких запоїв, коли напивався – не випускав Поліну з дому.

Одного разу, каже Поліна, вона кілька днів навіть не могла відкрити очі, так як чоловік її сильно побив.

"У нашій родині було насильство. Він піднімав на мене руку, він бив мене, не випускав. Два тижні я була вдома, два тижні він пив горілку. У мене кілька днів очі не відкривалися...",- зізналася дівчина.

Також вона повідомила, що у репера були серйозні проблеми з діловими партнерами, у зв'язку з чим і почалися його загули і запої.

"Почав гуляти, потім почалися запої, разом із запоями-наркотики. Він став неадекватним. Мені сказали: "Поліна, у нього 24/7 якась хімія в крові", - додала Поліна Ололо.

На сьогоднішній день Сергій і Поліна судяться через дітей, яких репер забрав ще рік і відвіз до Харкова. Поліна стверджує, що навіть по телефону не може з ним зв'язатися.

Politeka писала, що популярний репер Сергія відповів відреагував на випад колишньої дружини Поліни Ололо, яка звинуватила його у викраденні дітей. За словами Сергія Пархоменка, він шанобливо ставиться до колишньої дружини і заявив, що виховує дітей у повазі до рідної матері.

"Вона-прекрасна людина з особливим почуттям материнської відповідальності. Я принципово виховую своїх синів в абсолютній повазі до матері і в усьому медійному полі вони не зможуть коли-небудь прочитати ніякої іншої моєї позиції по відношенню до неї, крім як поважної... Її актуальне прагнення піклуватися про дітей і будь-якими засобами переконати громадськість в тому, що їх батько — негідна і аморальна людина, ще до суду, продиктовано суворою необхідністю її життєвих обставин і надмірною вразливістю", - написав репер Серьога в Facebook.

Нагадаємо, колишня кохана репера Серьоги приголомшила правдою про його знущання над дітьми.

Як Politeka писала, що репер Серьога вляпався в брудний скандал, колишня дружина видала подробиці.

Також Politeka повідомляла, що суддя "Х-Фактора" Серьога став студентом Харківського вузу, з'явилося фото « " фанат авіації».