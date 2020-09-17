Бывшая жена известного рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) Полина Ололо рассказала, что в их семейной жизни было и насилие, и жестокость

Об этом она сообщила в интервью телеканалу Украина, передает Politeka.

Девушка утверждадет, что Серега бил ее, не выходил из жестких запоев, когда напивался – не выпускал Полину из дому.

Однажды, говорит Полина, она несколько дней даже не могла открыть глаза, так как муж ее сильно избил.

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"В нашей семье было насилие. Он поднимал на меня руку, он избивал меня, не выпускал. Две недели я была дома, две недели он пил водку. У меня несколько дней глаза не открывались...", - призналась девушка.

Также она сообщила, что у рэпера были серьезные проблемы с деловыми партнерами, в связи с чем и начались его загулы и запои.

"Начал гулять, потом начались запои, вместе с запоями – наркотики. Он стал неадекватным. Мне сказали: "Полина, у него 24/7 какая-то химия в крови", - добавила Полина Ололо.

На сегодняшний день Сергей и Полина судятся из-за детей, которых рэпер забрал еще год и увез в Харьков. Полина утверждает, что даже по телефону не может с ним связаться.

Politeka писала, что популярный рэпер Сергея ответил отреагировал на выпад бывшей жены Полины Ололо, которая обвинила его в похищении детей. По словам Сергея Пархоменко, он уважительно относится к бывшей супруге и заявил, что воспитывает детей в уважении к родной матери.

"Она — прекрасный человек с особым чувством материнской ответственности. Я принципиально воспитываю своих сыновей в абсолютном уважении к матери и во всем медийном поле они не смогут когда-либо прочесть никакой другой моей позиции по отношению к ней, кроме как уважительной... Ее актуальное стремление заботиться о детях и любыми средствами убедить общественность в том, что их отец — недостойный и аморальный человек, еще до суда, продиктовано суровой необходимостью ее жизненных обстоятельств и чрезмерной впечатлительностью", - написал рэпер Серега в Facebook.

Напомним, бывшая возлюбленная рэпера Сереги огорошила правдой об его издевательствах над детьми.

Как Politeka писала, что рэпер Серега вляпался в грязный скандал, бывшая жена выдала подробности.

Также Politeka сообщала, что судья «Х-Фактора» Серега стал студентом харьковского вуза, появилось фото: «фанат авиации».