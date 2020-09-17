Бывшая жена известного рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) Полина Ололо рассказала, что в их семейной жизни было и насилие, и жестокость

Об этом она сообщила в интервью телеканалу Украина, передает Politeka.

Девушка утверждадет, что Серега бил ее, не выходил из жестких запоев, когда напивался – не выпускал Полину из дому.

Однажды, говорит Полина, она несколько дней даже не могла открыть глаза, так как муж ее сильно избил.

"В нашей семье было насилие. Он поднимал на меня руку, он избивал меня, не выпускал. Две недели я была дома, две недели он пил водку. У меня несколько дней глаза не открывались...", - призналась девушка.

Также она сообщила, что у рэпера были серьезные проблемы с деловыми партнерами, в связи с чем и начались его загулы и запои.

"Начал гулять, потом начались запои, вместе с запоями – наркотики. Он стал неадекватным. Мне сказали: "Полина, у него 24/7 какая-то химия в крови", - добавила Полина Ололо.

На сегодняшний день Сергей и Полина судятся из-за детей, которых рэпер забрал еще год и увез в Харьков. Полина утверждает, что даже по телефону не может с ним связаться.

Politeka писала, что популярный рэпер Сергея ответил отреагировал на выпад бывшей жены Полины Ололо, которая обвинила его в похищении детей. По словам Сергея Пархоменко, он уважительно относится к бывшей супруге и заявил, что воспитывает детей в уважении к родной матери.

"Она — прекрасный человек с особым чувством материнской ответственности. Я принципиально воспитываю своих сыновей в абсолютном уважении к матери и во всем медийном поле они не смогут когда-либо прочесть никакой другой моей позиции по отношению к ней, кроме как уважительной... Ее актуальное стремление заботиться о детях и любыми средствами убедить общественность в том, что их отец — недостойный и аморальный человек, еще до суда, продиктовано суровой необходимостью ее жизненных обстоятельств и чрезмерной впечатлительностью", - написал рэпер Серега в Facebook.

Напомним, бывшая возлюбленная рэпера Сереги огорошила правдой об его издевательствах над детьми.

Как Politeka писала, что рэпер Серега вляпался в грязный скандал, бывшая жена выдала подробности.

Также Politeka сообщала, что судья «Х-Фактора» Серега стал студентом харьковского вуза, появилось фото: «фанат авиации».