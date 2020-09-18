Зірки більше не наважуються на таке

Зірки, як то кажуть, заробляють своїм обличчям і тому прагнуть довше зберегти молодість будь-якими способами

Так, наприклад, деякі знаменитості роблять собі "уколи краси", і відмовляються від них. Познайоммось з красунями, які вирішили відмовитися від ін'єкцій з тих чи інших причин.

Голлівудська зірка Дженніфер Еністон спробувала на собі дію ботоксних препаратів, проте розчарувалася в них. Артистка відчувала ефект "воскового обличчя", а її міміка стала неприродною. Тоді Еністон вирішила більше так не експериментувати на собі.

Світська левиця Кім Кардашьян теж оголосила бойкот ботоксу. Одного разу після уколів у неї проявився неприємний побічний ефект - сині кола під очима. Після цього Кім перейшла на косметичний масаж і якісну косметику.

Одного разу актриса Ніколь Кідман здивувала зовнішнім виглядом - її обличчя втратило міміку і нездорово блищало. Красуня вирішила більше не робити ін'єкцій, заявивши, що нарешті може підняти брови.

Російська співачка Тетяна Буланова зізнавалася, що відмовилася від ботокса. За словами зірки, після ін'єкцій вона не могла говорити. Тепер артистка стежить за собою без застосування подібних засобів.

Російська телеведуча Лера Кудрявцева, яка крутила роман зі співаком Сергієм Лазарєвим, до пологів робила собі "уколи краси", але після - відмовилася, адже у неї раптово виявилася алергія.

Нагадаємо, співачка Кеті Перрі і актор Орландо Блум запропонували зірці "друзів" Дженніфер Еністон стати хрещеною мамою їхньої дочки.

"Вона розплакалася, коли вони попросили її про це", – розповів інсайдер одного з видань.

Нагадаємо, що Еністон засвітила на пальці обручку від Бреда Пітта: "зберігала стільки років...", фото.

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