Зірки, як то кажуть, заробляють своїм обличчям і тому прагнуть довше зберегти молодість будь-якими способами 

Так, наприклад, деякі знаменитості роблять собі "уколи краси", і відмовляються від них. Познайоммось з красунями, які вирішили відмовитися від ін'єкцій з тих чи інших причин. 

Голлівудська зірка Дженніфер Еністон спробувала на собі дію ботоксних препаратів, проте розчарувалася в них. Артистка відчувала ефект "воскового обличчя", а її міміка стала неприродною. Тоді Еністон вирішила більше так не експериментувати на собі. 

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Thank you @interviewmag for this birthday surprise. I had no idea this would be coming out today. Feeling proud and honored to be celebrating with this cover. Thanks to the Interview team for celebrating women at every age... turns out 51 is pretty fun. And thanks to @nickkharamis, @melzy917, @alique_studio, @mrchrismcmillan, @gucciwestman — and my sister from another mister Sandy Bullock for talking to me about whatever the hell we were talking about. I love you so much. 🥰🥳

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Світська левиця Кім Кардашьян теж оголосила бойкот ботоксу. Одного разу після уколів у неї проявився неприємний побічний ефект - сині кола під очима. Після цього Кім перейшла на косметичний масаж і якісну косметику.

Одного разу актриса Ніколь Кідман здивувала зовнішнім виглядом - її обличчя втратило міміку і нездорово блищало. Красуня вирішила більше не робити ін'єкцій, заявивши, що нарешті може підняти брови. 

Російська співачка Тетяна Буланова зізнавалася, що відмовилася від ботокса. За словами зірки, після ін'єкцій вона не могла говорити. Тепер артистка стежить за собою без застосування подібних засобів. 

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Давно я не делилась с Вами секретами своей красоты. Они просты: я стараюсь соблюдать питьевой режим, режим сна, а также не забываю посещать косметолога. На самом деле, даже не думала, что на карантине мне будет так не хватать маленьких женских радостей. ⠀ Современная косметология предлагает широкий выбор услуг, но специалисты из @sunclinicspb влюбили меня в лазерные омолаживающие процедуры. Во-первых, они безболезненны, во-вторых, безопасны, в-третьих, после них нет реабилитационного периода, что, безусловно, очень важно с моим ритмом жизни. Но самое главное - это эффект: кожа подтягивается, приобретает здоровый цвет, начинает как будто светиться изнутри. ⠀ Кроме того, меня приятно удивило, что лазерные процедуры можно делать круглый год, так как в клинике используется лазер Fotona. ⠀ Сейчас косметология временно закрыта из-за пандемии, но я уже очень надеюсь, что к 1 июля все ограничения снимут. В Сан Клиник уже ведётся предзапись на лазерные процедуры со скидкой: 20% скидка на 5D-омоложение (моё любимое!); 15% скидка на 4D-омоложение; 10% скидка на Smooth-омоложение. ⠀ А у меня есть промокод #ЯСНЫЙМОЙСВЕТ, по которому Вы сможете получить дополнительную 5% скидку (к уже имеющимся). Порадуйте себя, ведь Вы у себя одни!❤

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Російська телеведуча Лера Кудрявцева, яка крутила роман зі співаком Сергієм Лазарєвим, до пологів робила собі "уколи краси", але після - відмовилася, адже у неї раптово виявилася алергія. 

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Нагадаємо, співачка Кеті Перрі і актор Орландо Блум запропонували зірці "друзів" Дженніфер Еністон стати хрещеною мамою їхньої дочки.

"Вона розплакалася, коли вони попросили її про це", – розповів інсайдер одного з видань.

Нагадаємо, що Еністон засвітила на пальці обручку від Бреда Пітта: "зберігала стільки років...", фото.

Як повідомляла Politeka, Шерон Стоун, Еністон, Пфайффер та інші зірки Голлівуду налякали змінами в зовнішності « " час нікого не щадить»

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