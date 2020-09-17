Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк блиснула юним обличчям у свіжому відеоролику

Анна Заворотнюк поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На кадрах дочка відомої російської актриси робить собі масаж обличчя, використовуючи спеціальне пристосування.

"Масаж обличчя за 5 хвилин🌿 Масаж роликом знімає м'язову напругу, відповідно запобігає появі зморшок.🤞 🏽 😁 Покращує мікроциркуляцію крові, завдяки цьому, шкіра набуває здорового вигляду.👼 🏻 Регулярний масаж стимулює вироблення колагену, в результаті збільшується пружність шкіри.🐣 ⠀ При постійному використанні допомагає зробити більш виразні вилиці і чіткий овал обличчя.🥚 Крім того, ролик підсилює дію сироватки і крему, а це означає, що перед тим, як наносити макіяж (До речі, скоро викладу відео про своє мейк на кожен день😊 💄) можна і потрібно використовувати скульптор) P. S невеликий лайфхак по застосуванню: скульптор краще покласти в холодильник, хвилин на 10, перед тим, як його використовувати. Ефекту буде більше🔥 гарного дня❤️", - написала дівчина.

Шанувальникам сподобався ролик дочки Анастасії Заворотнюк, вони обсипали її компліментами.

"Милашка!!! 😊 Яка ж Ви красуня 🤗 😍 У вас такий свіжий 😍 природний макіяж знімете відео як ви фарбуєтеся красуня! Вся в маму!Чарівна😻 яка ви красуня🌸 Аня ти богиня спасибі велике,Анюта🙏ви така красуня😻❤️ Чарівна😻", - написали вони.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk) 17 вер 2020 в 3:22 PDT

Politeka писала, що дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк блиснула розкішними голими ногами в зухвалому вбранні зі шкіри.

На фото дочка відомої російської актриси позує перед вікном сидячи на стільці і закинувши ногу на ногу. На ній стильне довге шкіряне пальто карамельного відтінку. При цьому з-під нього видніються оголені ноги красуні. На фото Анна задумливо дивиться кудись вгору. Своє волосся красуня залишила розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем, підкресливши свої виразні очі.

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк вбралася яскравіше, вразивши зовнішнім виглядом: "Стильняжка наша".

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