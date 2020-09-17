Українська виконавиця Настя Каменських поділилася новими чудовими кадрами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості. (Щоб подивитися-проскрольте вниз)

Більше місяця тому в родині Насті Каменських відбулося поповнення - її улюблена собачка Мімі породи Бішон фрізе народила цуценят. Співачка не може натішитися чарівним білосніжним малюкам і часто радує фоловерів милими фото і відео.

"Тусовочка", - коротко написала Каменських цього разу.

Так, на нових домашніх фото вона показала, як білі пухнасті малюки вже помітно підросли.

Свіжими кадрами Каменських поділилася в "сторіс", тому фанати артистки не змогли відреагувати на відведене, але немає сумніву, що пухнастики не могли не розчулити.

Нагадаємо, раніше Каменських показала, як тримає в оберемку відразу п'ятьох своїх собачок.

"Які милашки", "супер крихітка з Супер супер малюками», «які няшні😍 😍 😍», «скільки щастя може поміститися в дві руки», "лапусики", «Ну що за Милашество», «які лапочки гарненькі», «Які лапушки», - захоплювалися кадрами в мережі.

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