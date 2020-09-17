В Україні різко зросла кількість хворих китайським вірусом
При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) зробили важливу заяву.
Так, за добу 16 вересня «уханьський» вірус в Україні виявили у 3584 осіб, зафіксовано 60 летальних випадків, 1589 пацієнтів одужали.
Такі дані оприлюднила РНБО станом на ранок четверга, 17 вересня.
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Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 166 244 осіб, з них 73 913 одужали, летальних випадків — 3400.
Тим часом у ВООЗ закликали світ готуватися до нової пандемії. Про це йдеться в прес-релізі, оприлюдненому на сайті організації.
Представники ВООЗ на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН мають намір акцентувати увагу на трьох темах:
- спільній підготовці до нової пандемії. Відзначається, що китайський вірус показ неготовність світу до подібних глобальних пандемія, незважаючи на численні попередження.
"Ми повинні разом готуватися до наступної пандемії", - йдеться в прес-релізі.
- підтримці ініціативи щодо прискорення доступу до засобів боротьби з вірусом.
Так, ВООЗ звернеться до світових лідерів із закликом підтримати ACT-Accelerator - унікальне міжнародне співробітництво, спрямоване на прискорення розробки, виробництва і рівноправного доступу до тестів, лікування і вакцин від китайського вірусу в усьому світі, зміцнюючи системи охорони здоров'я.
- підтвердженні державами прихильності до виконання Цілей сталого розвитку.
Згідно з недавнім дослідженням ВООЗ, 90% країн відчувають перебої в наданні основних медичних послуг через пандемію. До найбільш часто порушуваних областей відносяться планова імунізація, Діагностика та лікування неінфекційних захворювань, планування сім'ї та контрацепція, лікування психічних розладів, а також діагностика та лікування раку.
Підкреслюється, що акцент повинен робитися на розвитку сильної системи охорони здоров'я в кожній з країн.
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