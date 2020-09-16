Актрису Тетяну Кравченко, особливу популярність як принесла роль Валюхи в серіалі "Свати", змінили майже до невпізнання

На фан-сторінці артистки в Instagram з'явилося несподіване фото: шанувальники вирішили кардинально змінити імідж Тетяни і омолодити її, передає Politeka.net. Так, на відфотошопленому знімку Кравченко постала в образі пекучої брюнетки з чубчиком, гладкою шкірою, довгими віями і пухкими губами. Впізнати актрису можна тільки по її виразному погляду.

Шанувальники таке перетворення оцінили і в коментарях відразу ж завалили улюблену актрису компліментами:

"Ух, ти 👍Хороша 🌹", " дуже красива!", "Шикарно, застосуйте в Сватах для зміни іміджу", "ці очі навпроти....", "Приголомшливо", "Ви дуже красиві ! Очі-бездонні!!!", "Тетяна, ви чудо!Російська красуня!", "Дуже пасує👍", "Богиня😍", "Образ карколомний", "Очманіти!", "Ой яка красуня. Відразу і не впізнати", "клас. 30 років, не більше", "справжня російська красуня! Круглолиця і біла! Чорноброва і мила! 👍".

Зірку "Сватів" на знімку навіть порівняли зі співачкою Юлією Началовою: "Красива, чимось схожа тут на Юлю Началову".

Але деяким підписникам різке омолодження Тетяни Кравченко не надто сподобалося: "чогось шию забули відфотошопити!", "Не молодіться, не треба!! Ви і так прекрасні!", "Так собі ! Тетяна Кравченко хороша в своєму образі 🙄".

Нагадавши, щаслива Валюха зі "Сватів" вразила появою з колегою по серіалу.

Як повідомляла Politeka, променисту Валюху зі "Сватів «застали за перевтіленням, несподіваний кадр: "відчуття щастя".

Також Politeka писала, що Валюха зі "Сватів" підкорила несподіваним образом в окулярах і з модною стрижкою.