З'явилися нові подробиці захворювання відомої співачки Ніни Кірсо

Про це інформує Politeka з посиланням на соцмережі і відеоролик "Як лідер легендарної групи "Фрістайл" пережив смерть дружини і музи Ніни Кірсо", опублікований в Youtube.

За словами вдівця Ніни, засновника групи "Фрістайл" Анатолія Розанова, співачка буквально випромінювала здоров'я.

"Вона заперечувала таблетки, і в цьому була її проблема. Після інсульту у неї було видалено ліву півкулю мозку. Медики давали невтішний прогноз - 96 відсотків летального результату", – розповів Анатолій.

Колега співачки по "Фрістайлу" Сергій Кузнєцов каже, що в той фатальний день нічого не віщувало біди, уточнює Стархіт.

"Так вийшло, що вона була вдома одна і як мінімум чотири години пролежала без допомоги, а при інсульті, кажуть, це критично. Тим не менш, ми до останнього сподівалися на диво, навіть повірили недобросовісним лікарям з київської клініки, які обіцяли нам, що ось-ось все налагодиться, і Ніна зможе вийти на сцену. Ми проводили благодійні концерти за участю зірок української естради, платили цій клініці запаморочливі гроші", – розповів він.

Politeka писала, що два роки по тому після інсульту солістка групи "Фрістайл" Ніна Кірсо перебувала в комі, 30 Квітня, не доживши всього три місяці до свого 57-річчя, співачка померла.

Останній пост в Instagram Ніни Кірсо-анекдот про мавпу, яка дуже перелякалася через введений податок на хутро-був написаний 1 червня 2018 року. Саме в той день у неї стався інсульт, який різко перевернув все її життя. Солістка і співпродюсер "фрістайлу" була вдома одна: син і чоловік поїхали на гастролі. Вчасно викликати бригаду медиків виявилося нікому. Друзі півдня не могли додзвонитися до Ніни, потім з дозволу дільничного райвідділу поліції розкрили двері в квартиру. Кірсо знайшли лежить на підлозі в кухні.

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