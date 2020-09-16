Появились новые подробности заболевания известной певицы Нины Кирсо

Об этом информирует Politeka со ссылкой на соцсети и видеоролик "Как лидер легендарной группы "Фристайл" пережил смерть жены и музы Нины Кирсо", опубликованный в Youtube.

По словам вдовца Нины, основателя группы "Фристайл" Анатолия Розанова, певица буквально излучала здоровье.

"Она отрицала таблетки, и в этом была ее проблема. После инсульта у нее было удалено левое полушарие мозга. Медики давали неутешительный прогноз — 96 процентов летального исхода", – рассказал Анатолий.

Коллега певицы по "Фристайлу" Сергей Кузнецов говорит, что в тот роковой день ничего не предвещало беды, уточняет СтарХит.

«Так получилось, что она была дома одна и как минимум четыре часа пролежала без помощи, а при инсульте, говорят, это критично. Тем не менее, мы до последнего надеялись на чудо, даже поверили недобросовестным врачам из киевской клиники, обещавшим нам, что вот-вот все наладится, и Нина сможет выйти на сцену. Мы проводили благотворительные концерты с участием звезд украинской эстрады, платили этой клинике умопомрачительные деньги", – рассказал он.

Politeka писала, что два года спустя после инсульта солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо находилась в коме, 30 апреля, не дожив всего три месяца до своего 57-летия, певица умерла.

Последний пост в Instagram Нины Кирсо - анекдот об обезьяне, которая очень перепугалась из-за вводимого налога на мех - был написан 1 июня 2018 года. Именно в тот день у нее случился инсульт, который резко перевернул всю ее жизнь. Солистка и сопродюсер "Фристайла" была дома одна: сын и муж уехали на гастроли. Вовремя вызвать бригаду медиков оказалось некому. Друзья полдня не могли дозвониться к Нине, затем с разрешения участкового райотдела полиции вскрыли дверь в квартиру. Кирсо нашли лежащей на полу в кухне.

Напомним, умерла звезда группы "Фристайл" Нина Кирсо: фото и первые подробности.

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