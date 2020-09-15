Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес продовжує розбурхувати публіку сміливими образами

Дженніфер Лопес вважається однією з найефектніших актрис і співачок, адже в свої 50 років може перевершити тридцятирічних і навіть молоденьких красунь. Лопес вражає виглядом і цей раз не став винятком. Наряд з сіточки і з чорною білизною і таким же ліфом підкреслив підтягнуте і ефектне тіло знаменитості.

Варто відзначити, що відчайдушно молодитися Лопес не доводиться. Зірка не відмовляє собі в радощах життя, іноді дозволяє собі їсти солодощі, а в голодування Джей Ло не вірить, замість цього вибирає їжу, яка максимально наповнює її енергією.

Залишатися підтягнутою їй допомагає справжня одержимість спортом, що видно на представленому кадрі. Шкіра зірки дуже доглянута, пружна і не має вад. Лопес не перестає займатися навіть у власний день народження.

Ось як реагують на новий пост фанати:

"Невинна і мила навіть так»," Ти найкрасивіша жінка, яку я бачив«, "хотів би я поцілувати тебе" « "Нікі Мінаж не сподобалося хахаха", "ти дійсно надихаєш" «" найкраща танцівниця, співачка, актриса, мама в світі !!! Молодець !!! І наймолодша в свої роки ...... Я захоплююся .....", "Гаряче виконання😍 😘 🔥 🔥 🔥 🔥..».

Раніше ми також писали знаменитість разом з колегами відзначає першу річницю фільму "стриптизерки", в якому зіграла одну з ключових ролей. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" вона опублікувала ролик, щоб нагадати шанувальникам про картину.

Дженніфер Лопес зіграла роль досвідченої стриптизерки, яка наставляла молодшу колегу по цеху. У ролику, який розмістила зірка, вона відображена в досить відвертих нарядах в самий розпал роботи. Серед іншого, персонаж актриси (Рамона), крутиться на жердині і заграє з клієнтами. Найяскравішим можна назвати образ з сріблястого боді, поверх якого Дженніфер накинула хутряну шубу.

Користувачі соціальної мережі захопилися її акторським талантом в коментарях.

Нагадавши, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.

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