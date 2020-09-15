Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна пішла в перший клас і зворушила зворушливим виглядом

Як повідомляє Politeka.net, фото шестирічної Лізи викликали справжній фурор в "Instagram". У соціальній мережі з'явилося фото маленької красуні в машині, на ньому дівчинка відображена в білій блузці з мереживами і оборками на рукавах. Її волосся заплетене в дві тугі кіски і перев'язане яскраво-жовтими гумками. Маленька Галкіна сіла в крісло і пристебнулася ременем, але це не завадило їй порадувати шанувальників життєрадісною посмішкою.

Користувачі соціальної мережі розтанули від безпосередньої дитячої краси Єлизавети і засипали її компліментами в коментарях:

"Промінчик сонця, удачі тобі😍"; "Радість Мамина😂"; "Усміхнена, добродушна, позитивна і мила дівчинка"; " лялечка!👍 "; "Розумниця, красуня, мамина доча!!!"; "Посмішка красива, подорослішала Лізонька❤️"; "дівчинка-ромашка"; "створив же Бог таку красу🤗 🙏"; "Ліза - шикарна дівчинка. Так тримати!❤️❤️❤️🔥"; "Точно буде і відмінниця, і витівниця, і дружбан всіх хлопчаків!👌 👍 🤗"; "Лізочка, яка ж ти світла і сонячна дівчинка. Сонячний промінчик. Успіхів вам з Гаррі в навчанні, здоров'я".

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