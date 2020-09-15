Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив про те, що РФ може реалізувати власну місію з вивчення Венери
Зараз Росія разом з США працюють над проектом "Венера-Д", передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ. За інформацією журналістів, в рамках місії планують відправити орбітальний і посадковий модулі, які будуть проводити комплексні дослідження цієї планети.
Вже з'явилася інформація про те, що вчені виявили в її атмосфері газ фосфін. Це молекула, що складається з одного атома фосфору і трьох атомів водню. На Землі фосфін асоціюється з життям, мікробами, які живуть в кишечнику тварин, таких як пінгвіни, або в середовищах, бідних киснем, таких як болота.
Ця знахідка наштовхнула вчених на те, що на Венері може бути життя, а тому її потрібно досліджувати більш детально. Зокрема, експерти хочуть вивчити структуру атмосфери планети, її динаміку, геологію поверхні, сейсмічну активність, а також встановити ряд інших параметрів.
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Однак, крім цього проекту, росіяни планують і самостійну програму досліджень.
"Вважаємо, що Венера — це російська планета, так що нічого відставати. Проекти місій по Венері включені в проект єдиної держпрограми космічної діяльності Росії на період 2021-2030 років", — заявив глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін під час спілкування з пресою на виставці HeliRussia-2020.
Така гучна заява чиновника не залишилася без уваги в соцмережах.
"- Дмитро Олегович, на Венері ознаки життя виявили. - Значить, ознаки корупції там виявлять ще нескоро. Летимо!",- підписали скрін новини в Twitter "Вуса Пєскова".
Коментарі під постом – ще цікавіші, ніж саме повідомлення.
"Хоч би в цю експедицію взяли всю російську владу, а життям виявився б невиліковний вірус, який миттєво вбиває", "навіть скафандри космонавтам давати не треба.Є життя - на**р скафандри?", "Не чіпайте Венеру! Нехай хоч там без вас поживуть!", "Тільки особисто він за штурвалом! Ну і такса-штурманом", " що за дурь він споживає? Добре штирить, я дивлюся", "зараз батут вдосконалять...", – іронізують користувачі.
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