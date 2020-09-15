Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что РФ может реализовать собственную миссию по изучению Венеры

Сейчас Россия вместе с США работают над проектом «Венера-Д», передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ. По информации журналистов, в рамках миссии планируют отправить орбитальный и посадочный модули, которые будут проводить комплексные исследования этой планеты.

Уже появилась информация о том, что ученые обнаружили в ее атмосфере газ фосфин. Это молекула, состоящая из одного атома фосфора и трех атомов водорода. На Земле фосфин ассоциируется с жизнью, микробами, которые живут в кишечнике животных, таких как пингвины, или в средах, бедных кислородом, таких как болота.

Эта находка натолкнула ученых на то, что на Венере может быть жизнь, а потому ее нужно исследовать более детально. В частности, эксперты хотят изучить структуру атмосферы планеты, ее динамику, геологию поверхности, сейсмическую активность, а также установить ряд других параметров.

Однако, помимо этого проекта, россияне планируют и самостоятельную программу исследований.

«Считаем, что Венера — это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021–2030 годов», — заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время общения с прессой на выставке HeliRussia-2020.

Такое громкое заявление чиновника не осталось без внимания в соцсетях.

«- Дмитрий Олегович, на Венере признаки жизни обнаружили. - Значит, признаки коррупции там обнаружат еще нескоро. Летим!», – подписали скрин новости в Twitter «Усы Пескова».

Комментарии под постом – еще интереснее, чем само сообщение.

«Хоть бы в эту экспедицию взяли всю российскую власть, а жизнью оказался бы неизлечимый мгновенно убивающий вирус», «Даже скафандры космонавтам давать не надо.Есть жизнь – на**р скафандры?», «Не трогайте Венеру! Пусть хоть там без вас поживут!», «Только лично он за штурвалом! Ну и такса – штурманом», «Что за дурь он потребляет? Хорошо штырит, я смотрю», «Сейчас батут усовершенствуют...», – иронизируют пользователи.

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