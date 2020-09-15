На прохання артиста вже є перший відгук

Народний артист України Олександр Пономарьов звернувся до шанувальників з незвичайним проханням

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук він опублікував чорно-білу фотографію, на якій сидить на руках у свого батька, передає Politeka.net.

Співак зізнався, що цей кадр – унікальний.

"Єдина фотографія, яка залишилися у мене з Батьком! Знаючи велику силу соцмереж, хочу попросити Вас – можливо, хтось із Вас має ще фото з моїм татом, Пономарьовим Валерієм Олександровичем, я буду дуже вдячний!",- йдеться у підписі до знімка.

У коментарях одна з користувачок порадувала зірку:

"Рідні обличчя. Валера моя любов, він так цікаво розповідав! І мій перший лікнеп у світі рок-музики. Саша, у нас є фото тебе першокласника з Любою і Валэрою. Якщо що", - написала вона.

Що стосується інших користувачів, то вони навперебій бажали артисту знайти побільше фото з рідною людиною, а також відзначили, що син Пономарьова Олександр дуже схожий на свого батька в дитинстві.

В одному зі своїх інтерв'ю виконавець розповідав, що втратив батька в червні 1997 року. Того дня він мав виступати в Трускавці.

Олександр Пономарьов розповів про стосунки з батьком Раніше співак Олександр Пономарьов у жодному інтерв'ю не розповідав про свого батька. ⠀ Із «Ранком з Україною» артист поділився подробицями їхніх стосунків та пригадав багато цікавого. Gepostet von Ранок з Україною am Montag, 17. August 2020

"Я співав зі сльозами на очах. Я сказав, що у мене помер батько. Якби не сказав, люди б не зрозуміли, що зі мною відбувається", – згадував він, додавши, що востаннє говорив з татом за дві години до його смерті.

Батько Олександра Пономарьова – родом з Хмельницького. Він був токарем шостого розряду. Чоловік відрізнявся незвичайною силою і твердістю характеру. З дитинства привчав сина постояти за себе і не боятися труднощів.

За словами артиста, батько щиро пишався успіхами Олександра, а його фраза "Тримай кардан!"(аналог "Дай п'ять!" – прим. ред.) залишилася зі співаком на все життя.

Нагадаємо, Пономарьов звернувся до українських політиків.

Як раніше Politeka писала, Пономарьов показав сина, котрий подорослішав.

Також Politeka повідомляла, Пономарьов похвалився в мережі сином.