Народный артист Украины Александр Пономарев обратился к поклонникам с необычной просьбой
На своей странице в социальной сети Фейсбук он опубликовал черно-белую фотографию, на которой сидит на руках у своего отца, передает Politeka.net.
Певец признался, что этот кадр – уникальный.
«Единственная фотография, которая остались у меня с Отцом! Зная большую силу соцсетей, хочу попросить Вас - возможно, кто-то из Вас имеет еще фото с моим папой, Пономаревым Валерием Александровичем, я буду очень благодарен!», – говорится в подписи к снимку.
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В комментариях одна из пользовательниц порадовала звезду:
«Родные лица. Валера моя любовь, он так интересно рассказывал! И мой первый ликбез в мире рок-музыки. Саша , у нас есть фото тебя первоклашки с Любой и Валерой. Если что», – написала она.
Что касается других пользователей, то они наперебой желали артисту найти побольше фото с родным человеком, а также отметили, что сын Пономарева Александр очень похож на своего отца в детстве.
В одном из своих интервью исполнитель рассказывал, что потерял отца в июне 1997 года. В тот день он должен был выступать в Трускавце.
«Я пел со слезами на глазах. Я сказал, что у меня умер отец. Если бы не сказал, люди бы не поняли, что со мной происходит», – вспоминал он, добавив, что в последний раз говорил с папой за два часа до его смерти.
Отец Александра Пономарева – родом из Хмельницкого. Он был токарем шестого разряда. Мужчина отличался недюжинной силой и твердостью характера. С детства приучал сына постоять за себя и не бояться трудностей.
По словам артиста, отец искренне гордился успехами Александра, а его фраза «Держи кардан!» (аналог «Дай пять!» – прим. ред) осталась с певцом на всю жизнь.
Напомним, Пономарев обратился к украинским политикам.
Как ранее Politeka писала, Пономарев показал повзрослевшего сына.
Также Politeka сообщала, Пономарев похвастался в сети сыном.