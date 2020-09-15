На просьбу артиста уже есть первый отклик

Народный артист Украины Александр Пономарев обратился к поклонникам с необычной просьбой

На своей странице в социальной сети Фейсбук он опубликовал черно-белую фотографию, на которой сидит на руках у своего отца, передает Politeka.net.

Певец признался, что этот кадр – уникальный.

«Единственная фотография, которая остались у меня с Отцом! Зная большую силу соцсетей, хочу попросить Вас - возможно, кто-то из Вас имеет еще фото с моим папой, Пономаревым Валерием Александровичем, я буду очень благодарен!», – говорится в подписи к снимку.

В комментариях одна из пользовательниц порадовала звезду:

«Родные лица. Валера моя любовь, он так интересно рассказывал! И мой первый ликбез в мире рок-музыки. Саша , у нас есть фото тебя первоклашки с Любой и Валерой. Если что», – написала она.

Что касается других пользователей, то они наперебой желали артисту найти побольше фото с родным человеком, а также отметили, что сын Пономарева Александр очень похож на своего отца в детстве.

В одном из своих интервью исполнитель рассказывал, что потерял отца в июне 1997 года. В тот день он должен был выступать в Трускавце.

Олександр Пономарьов розповів про стосунки з батьком Раніше співак Олександр Пономарьов у жодному інтерв'ю не розповідав про свого батька. ⠀ Із «Ранком з Україною» артист поділився подробицями їхніх стосунків та пригадав багато цікавого. Gepostet von Ранок з Україною am Montag, 17. August 2020

«Я пел со слезами на глазах. Я сказал, что у меня умер отец. Если бы не сказал, люди бы не поняли, что со мной происходит», – вспоминал он, добавив, что в последний раз говорил с папой за два часа до его смерти.

Отец Александра Пономарева – родом из Хмельницкого. Он был токарем шестого разряда. Мужчина отличался недюжинной силой и твердостью характера. С детства приучал сына постоять за себя и не бояться трудностей.

По словам артиста, отец искренне гордился успехами Александра, а его фраза «Держи кардан!» (аналог «Дай пять!» – прим. ред) осталась с певцом на всю жизнь.

Напомним, Пономарев обратился к украинским политикам.

Как ранее Politeka писала, Пономарев показал повзрослевшего сына.

Также Politeka сообщала, Пономарев похвастался в сети сыном.