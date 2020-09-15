Українська співачка Тіна Кароль здивувала несподіваною зовнішністю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку в Instagram одного з фан-клубів виконавиці.

Так, повідомляється, що співачка запросила в гості відому телеведучу Катерину Осадчу і показала їй свій сад, город, а також похвалилася, як довго вміє стрибати.

Крім того, Тіна презентувала під відкритим небом своє нове музичне відео.

"Клас❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏 Мама і дочка чекаємо", - пишуть фанати зірки.

А програма "Світське життя" уточнила на своїй сторінці в Instagram, що ексклюзивне інтерв'ю з Тіною Кароль з нагоди 15-річчя сольної кар'єри і виходу нового альбому співачки можна буде подивитися вже цієї суботи, 19 вересня о 23.10.

"Наша лялечка❤️ чек чекаємо ❤ ️ Так Так, звичайно чекаємо!) 🤩 👍 🏻 👏 🏻 ", – відреагували на цей анонс численні шанувальники Кароль.

Politeka писала, що українська співачка Тіна Кароль вразила пікантним образом. На кадрах видно, як знаменитість готують до прямого ефіру. Так, одна з помічниць зірки піднімає сукню Тіни, щоб Та ні за що не зачепилася.

На співачці чорне відверте плаття з дуже глибоким декольте. Груди ледь утримується в наряді, причому, помітно, що під сукнею співачки немає нижньої білизни. Зірка зосереджено йде спочатку по коридору – потім-спускається в зал по сходах.

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