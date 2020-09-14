До чого потрібно готуватися

Діра в українському бюджеті стрімко збільшується і поки незрозуміло, звідки Кабмін збирається брати гроші

Як передає Politeka.net, економіст Олег Пендзін проаналізував проект Державного бюджету України на 2021 рік і висловив свої побоювання в ефірі телеканалу "Україна 24". Вже 15 вересня уряд подасть документ на розгляд до Верховної Ради.

Експерт звернув увагу на дефіцит у розмірі 270 мільярдів гривень - саме настільки витрати держави перевищують її доходи. Таку дірку наступного року Кабміну доведеться покривати грошовими запозиченнями.

"Цього року у нас дефіцит після змін, які були на початку року через COVID-19, 300 млрд грн. Хочу нагадати, що в нормальні роки, коли не було пандемії, у нас дефіцит не перевищував 75-85 млрд грн", - підкреслив Олег Пензін.

При цьому, за оцінкою економіста,"гроші для підняття мінімальної зарплати в бюджеті є". Так з 1 січня планують підвищити до шести тисяч гривень, а з 1 липня до 6,5 тисяч гривень. На ці цілі в бюджеті закладено 47 мільярдів гривень.

"Соціальне зобов'язання, яке взяв на себе уряд, вони таким чином збираються рефінансувати", - заявив аналітик.

У проекті запланували на 2021-й середньорічну вартість української валюти в розмірі 29,1 гривні за долар. Як вважає аналітик, уряд розрахував теоретичні доходи під такий курс.

"Є різні речі, що стосуються соціальних виплат, питань по субсидіях - це все буде профінансовано належним чином. Але ще раз повторюю, головне питання-звідки візьмуться гроші на покриття цього дефіциту", - зазначив Олег Пендзін.

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