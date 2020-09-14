Російська модель Олена Преснякова заспівала зі сцени разом зі своїм чоловіком Микитою

Про це повідомляє Politeka, з посиланням на Instagram однієї з фан-сторінок Примадонни російської естради Алли Пугачової.

Так, зірка переспівала знамениту пісню Zombie групи The Cranberries. На знаменитості-біле коротке плаття, що відкривають стрункі ноги моделі, її чоловік одягнений в строгий фрак, доповнює його образ чорний метелик.

Шанувальники розділилися в думках: деяким сподобався відеокліп, інші нещадно його розкритикували.

"фальшивить жорстко ...... Каблуки одягла, а ходити на підборах не навчилася😂 😂 😂 який кошмар! З ногами у Олени недоробка ось цього (тобто типу співати) зовсім не треба!!!!!! Як Пугачова допустила цю ганьбу!!!Їй звичайно не варто відкривати рот, зовсім співати не може, ні слуху , ні голосу Немає навіщо він її витягнув на сцену? Співати не може, а ще намагається перекричати Микиту! 😝 На напівзігнутих", - пишуть в мережі.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Алла Пугачова (@allapugachevaandherfamily) 11 вер 2020 в 4:10 PDT

Politeka писала, що російська модель Олена Преснякова здалася разом з чоловіком Микитою на весіллі друзів і викликала фурор. "Весілля наших друзів", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах красуня позує спершу з чоловіком, а потім сама. Пара вирішила офіційно вбратися на честь свята, здивувавши красою.

Краснова вирішила вибрати зухвале міні, яке ефектно оголювало її довгі ноги і підкреслювало ідеальний загар. Доповнювати образ вона вирішила туфлями на підборах і невеликим клатчем.

Також Олена Краснова підкорила стильним виглядом в незвичайному образі. Дружина Микити Преснякова поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

На фото красуня позує на одній з московських вулиць. На ній чорний костюм з піджака і шорт вище коліна. Поверх піджака Краснова пов'язала чорний ремінь, а ось під ним, судячи з усього, нічого не було. Образ моделі доповнила чорна сумка, масивна прикраса на шиї і яскравий макіяж. Краснова продемонструвала свою майстерність моделі, застигаючи заради знімків в впевнених позах.

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