У родині співачки Наташі Корольової і стриптезра Тарзана стався великий скандал. Артистка вирішила розставити крапки над "i"

Як передає Рoliteka.net, Корольова залучила свою прес-службу, щоб оприлюднити коментар з приводу події. Так, в "сторіз" в Instagram артистки з'явилася офіційна заява, згідно з якою "19 серпня відбулося навмисне проникнення в будинок, шахрайство і назаконний збір особистої інформації з метою подальшого шантажу і поширення в ЗМІ завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь, гідність і репутацію Наталії та Сергія (Глушка - справжнє ім'я Тарзана, - ред.)".

У повідомленні йдеться, що наразі справою займаються правоохоронці. Прес-служба Корольової закликала представників ЗМІ не поширювати відеоматеріали, зібрані з порушенням закону. А порушників пообіцяли притягати до відповідальності.

Раніше ми повідомляли, подібну заяву опублікував у себе в Instagram і сам Тарзан. За його словами, "зазначеними діями їм з Наташею заподіяно істотну шкоду, в тому числі, моральну".

До цього з'явилася інформація, що в той час, як Корольової не було вдома, Тарзан привів додому молоду коханку.

«До мене звернулася 23-річна дівчина, яка потрапила у вкрай неприємну ситуацію. Вона зізналася, що вагітна від Сергія Глушка... на сьогоднішній день цей факт ніхто не оскаржує», — повідомив адвокат Вадим Лялін.

За його словами, коли про це дізналася Корольова, вибухнув скандал. Тоді й з'явилася історія з викраденням коштовностей. Артистка дзвонила суперниці з погрозами. До речі, співачка заявила про зникнення ювелірних виробів на загальну суму 5,2 млн рублів.

Нагадавши, заборонена в Україні Наташа Корольова поскаржилася на бруд у Києві: "все якось запущено...".