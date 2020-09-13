Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес постала в образі пекучої танцівниці

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість разом з колегами відзначає першу річницю фільму "стриптизерки", в якому зіграла одну з ключових ролей. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" вона опублікувала ролик, щоб нагадати шанувальникам про картину.

Дженніфер Лопес зіграла роль досвідченої стриптизерки, яка наставляла молодшу колегу по цеху. У ролику, який розмістила зірка, вона відображена в досить відвертих нарядах в самий розпал роботи. Серед іншого, персонаж актриси (Рамона), крутиться на жердині і заграє з клієнтами. Найяскравішим можна назвати образ з сріблястого боді, поверх якого Дженніфер накинула хутряну шубу.

Користувачі соціальної мережі захопилися її акторським талантом в коментарях:

"Моя мама сказала, що красиво. Виразно"; " так пишаюся вами!!!!! Ви виконали приголомшливу роботу і показали світу, на що здатна неймовірно працьовита жінка !! Ніщо не може вас зупинити💕 💕 💕"; "ти прекрасна актриса і я ніколи не втомлюся дивитися цей фільм😍"; " ця сцена з танцями на жердині така Культова !! Ти так добре виглядаєш у цій "зубній нитці"😂 😍".

Нагадавши, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.

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